Altre due persone sono rimaste ferite. Arrestato il presunto killer

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta in un supermercato Walmart di Florida City, a circa 40 chilometri a sud-ovest di Miami, nello Stato americano della Florida. I soccorritori hanno trasportato tre feriti in un vicino ospedale, ma uno di loro è poi deceduto. Le vittime non sono state immediatamente identificate. La polizia ha confermato che il presunto killer – del quale non si conosce l’identità – è stato arrestato.

