Feriti un agente e quattro civili. Il killer è morto

Un uomo armato ha ucciso due persone in un cantiere a Auckland, in Nuova Zelanda. Il killer ha iniziato a sparare nel sito di Queen Street intorno alle 7 del mattino, ora locale. La polizia ha perlustrato l’area e chiuso le strade. Le autorità hanno riferito che un agente di polizia e quattro civili sono rimasti feriti. Il poliziotto è stato portato in un ospedale in condizioni critiche. Gli altri hanno riportato ferite da moderate a gravi. Il killer è morto, ma non è ancora chiaro se sia stato ucciso dalla polizia o se si sia suicidato. L’incidente viene ritenuto un caso isolato, che non rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale. Il Paese si prepara a ospitare la Coppa del Mondo femminile; la partita inaugurale si terrà oggi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata