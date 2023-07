L'incidente nella prefettura di Akita: non ci sono feriti

Un razzo sviluppato dall’agenzia spaziale giapponese è esploso durante un test effettuato nel complesso situato nella prefettura di Akita. Non ci sono feriti e si stanno esaminando le cause, fa sapere la Jaxa. Il fallimento dell’esperimento segna una sconfitta per le ambizioni dell’ agenzia di entrare nel maercato dei piccoli satelliti.

