All’aeroporto di Amesterdam Schiphol sono stati cancellati oltre 300 voli per il maltempo. Una violenta tempesta che si sta abbattendo sui Paesi Bassi ha causato ritardi e cancellazioni che potrebbero aumentare nel corso della giornata. Lo riportano i media locali.

Il governo olandese ha diramato tre bollettini di allerta a tutti coloro che si trovavano nella provincia di Noord-Holland, la più colpita dal maltempo. “Una combinazione di forti raffiche di vento, pioggia e scarsa visibilità sta limitando fortemente l’atterraggio e la partenza delle compagnie aeree. Ciò significa che ci saranno cancellazioni e ritardi almeno fino alle ore 15. Questo vale sia per i voli in arrivo che per quelli in partenza”, fa sapere l’aeroporto di Shilpol.

L’Istituto meteorologico nazionale olandese ha diramato un codice rosso in tre province, mentre la tempesta Poly si abbatte sul Paese con piogge intense e venti potenti. Una raffica, sulla costa a ovest di Amsterdam, ha toccato i 145 chilometri orari. Non sono state segnalate finora vittime. I media olandesi hanno mostrato immagini di alberi sradicati e di almeno un camion rovesciato ad Amsterdam. Si prevede che la tempesta attraverserà i Paesi Bassi nel corso della giornata di oggi per poi raggiungere la Danimarca e la Germania.

