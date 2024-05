Roma, 16 mag. (LaPresse) – “Come ogni settore industriale anche quello della gomma plastica ha bisogno di visibilità per poter investire. L’imposta sul consumo dei “manufatti in plastica con singolo impiego” la cosiddetta Plastic tax, “è stata rinviata al 2026 e siamo soddisfatti di questo rinvio che traguarda un periodo più lungo, dopo una serie di proroghe di 6 mesi in 6 mesi, destabilizzanti per un settore produttivo. Ora l’obiettivo è cancellare la tassa: abbiamo 2 anni di tempo. E si attende anche l’esito del voto europeo per avere un quadro più chiaro in cui fare le scelte industriali”. Così Marco Bergaglio, Presidente di Unionplast-Federazione Gomma Plastica, a LaPresse. “Siamo contrari allo spirito della norma perché sono soldi sottratti alla filiera ma che non vengono reinvestiti nella filiera stessa. Il nostro impegno – dice Bargaglio – è sicuramente quello basato sull’economia circolare”.

