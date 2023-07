Bidoni della spazzatura incendiati e usati come barricate improvvisate

Manifestanti si sono scontrati con la polizia e hanno saccheggiato negozi durante la notte a Colombes, sulla lunga scia di disordini in Francia scatenati dall’uccisione di un adolescente da parte della polizia. Il Presidente Emmanuel Macron aveva fatto appello ai genitori di tenere i ragazzi lontani dalle strade e aveva accusato i social media di aver alimentato la violenza nel Paese. Nel sobborgo parigino di Colombes, i manifestanti hanno rovesciato i bidoni della spazzatura e li hanno incendiati per usarli come barricate improvvisate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata