Sale a 994 persone il bilancio degli arresti effettuati in durante la quarta notte di proteste in Francia a seguito degli scontri che si sono verificati nelle strade dopo la morte del 17enne Nahel, ucciso da un poliziotto durante un controllo. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, stando a quanto riportano i media francesi. Darmanin ha anche riferito che le violenze sono state di “intensità molto inferiore” rispetto alla notte precedente e ha riferito di “dipartimenti estremamente calmi” nell’Île-de-France. Darmanin si è recato in visita alla polizia e ai gendarmi a Mantes-la-Jolie, nel dipartimento degli Yvelines nella regione dell’Île-de-France.

Inoltre, 79 agenti sono stati feriti e 1.350 veicoli bruciati. Si contano poi 2.560 incendi su strade e 234 edifici bruciati o danneggiati. Sono state infine presi di mira 31 commissariati, 16 stazioni di polizia municipale e 11 caserme della gendarmeria.

Stando agli ultimi bilanci, a Marsiglia è stata ancora una volta teatro di scontri e scene di saccheggi nella notte da venerdì a sabato. Sono state arrestate 95 persone. A Lione, invece, stando a quanto riferito dalla prefettura, sono state arrestate 58 persone e almeno 12 sono rimaste ferite.

Salvini: “Risultato errori su immigrazione e permissivismo”

“Risultato di anni di errori e follie ideologiche in tema di immigrazione, soprattutto islamica, di permissivismo giudiziario, di banlieue in mano alla criminalità, di tolleranza verso comportamenti inaccettabili”. Lo scrive su Twitter il ministro delle Infrastrutture e segretario della Lega, Matteo Salvini, in merito agli scontri in Francia, in seguito all’uccisione di un ragazzo di 17 anni, Nahel, da parte di un poliziotto.”Scene e scenari intollerabili in un Paese occidentale, nel cuore della società europea – dice – Siamo in Occidente o all’inferno? Dalla Francia arrivano immagini devastanti”.”Cordoglio e preghiere per il ragazzo ucciso, spero che l’agente che ha sbagliato venga giudicato senza sconti – afferma – Ma nulla può giustificare la guerriglia urbana, l’aggressione alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, l’attacco ai municipi, l’incendio di scuole e autobus, il saccheggio dei negozi”. “Una spirale di violenza alimentata anche dalla solita, estrema, vigliacca sinistra“, conclude.

Tajani: “A italiani che vanno in Francia messaggio di prudenza”

“La questione riguarda esclusivamente la Francia”, “evidentemente c’è un malessere, soprattutto nelle grandi periferie francesi e questo poi è esploso poi quando c’è stato questo episodio molto triste che non doveva accadere”. Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Caffè Europa su Rai Radio1, in merito alla situazione in Francia dopo la quarta notte di scontri a seguito dell’uccisione del 17enne Nahel da parte della polizia. Dalla Farnesina un invito alla prudenza, un invito “agli italiani che vanno in viaggio in Francia a seguire quello che dice la stampa, seguire i consigli della forze dell’ordine e non avvicinarsi a luoghi dove ci sono scontri che possono essere pericolosi. Questo si. Agli italiani abbiamo dato messaggio di prudenza”, aggiunge.

Oggi il funerale di Nahel

Il funerale di Nahel, il 17enne ucciso da un agente di polizia a Nanterre, sarà celebrato oggi. Lo ha detto Patrick Jarry, sindaco di Nanterre, da dove proveniva il giovane. Lo riporta Bftmv. “Dobbiamo continuare a stare vicino a questa famiglia, questa madre che oggi seppellirà suo figlio”, ha detto alla stampa Patrick Jarry dopo un incontro a Matignon, senza fornire ulteriori dettagli.

Avvocato Nahel: “Senza giustizia non c’è pace”

“Senza giustizia non c’è pace“. A parlare, in un’intervista a La Repubblica, è Yassine Bouzrou è l’avvocato che difende la famiglia di Nahel, il 17enne ucciso a colpi di pistola da un poliziotto durante un controllo stradale a Nanterre. “Come negli Stati Uniti la polizia francese è diventata ogni giorno più violenta. Il numero di persone uccise dalle forze dell’ordine in Francia negli ultimi tempi è cresciuto e la percezione è che non esista più alcuna regola rispettata dalle forze dell’ordine. Gli agenti decidono di sparare su chi vogliono e lo fanno impunemente”, aggiunge.

