L'aggressione in un parco nell'omonimo lago nell'Alta Savoia. Arrestato un uomo, sarebbe un richiedente asilo siriano

Un uomo ha aggredito con un coltello diverse persone, tra cui bambini in un parco vicino al lago di Annecy, in Alta Savoia, regione francese sulle Alpi. L’uomo è stato arrestato dalla polizia. Lo riferisce l’emittente francese Bfmtv, secondo cui ci sarebbero tra i 6 e gli 8 feriti, di cui 4 bambini, 2 in gravi condizioni, e 2 adulti, compreso l’aggressore. Sul posto è intervenuta la polizia.

L’uomo fermato dalla polizia e sospettato di aver aggredito con un coltello alcuni bambini ad Annecy è un richiedente asilo siriano. Lo afferma Bftmv. Secondo Antoine Armand, deputato locale, i bambini sono stati attaccati in un parco giochi vicino al lago della cittadina sulle alpi francesi, nella regione di Alta Savoia. Lo scrive in un tweet in cui definisce l’attacco “abominevole”.

L’uomo arrestato è stato identificato come Abdalmasih H. È di nazionalità siriana e aveva presentato domanda d’asilo in Francia lo scorso novembre. Ad aprile gli era stato concesso lo status di rifugiato in Svezia. È quanto apprende l’emittente francese Bfmtv da fonti della polizia. L’uomo non era noto alle forze dell’ordine.

Premier Borne visiterà luogo aggressione ad Annecy