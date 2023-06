Milano, 8 giu. (LaPresse) – Un uomo ha aggredito con un coltello diverse persone, tra cui bambini in un parco vicino al lago di Annecy, in Alta Savoia, regione francese sulle Alpi. L’uomo è stato arrestato dalla polizia. Lo riferisce l’emittente francese Bfmtv, secondo cui ci sarebbero tra i 6 e gli 8 feriti, di cui 4 bambini, 2 in gravi condizioni, e 2 adulti, compreso l’aggressore. Sul posto è intervenuta la polizia.

