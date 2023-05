Il presidente degli Stati Uniti parla dei negoziati con lo speaker della Camera, Kevin McCarthy

A pochi giorni dall’eventualità che gli Stati Uniti debbano affrontare un default senza precedenti che getterebbe nel caos l’economia globale, il presidente Joe Biden ha parlato dei negoziati sul limite del debito dal Giardino delle Rose della Casa Bianca, ribadendo ancora una volta che “non ci sarà alcun default”. Biden ha detto che i negoziati tra lo staff della Casa Bianca e i leader del Congresso sono in corso e “stanno facendo progressi”, anche se ha riconosciuto che restano enormi differenze. Tuttavia, il presidente ha detto che i maggiori disaccordi attualmente ruotano intorno alle differenti visioni sull’aspetto del bilancio, non sul fatto che gli Stati Uniti siano o meno inadempienti sui loro prestiti. “I negoziati che stiamo conducendo con lo Speaker McCarthy riguardano l’aspetto del bilancio, non il default”, ha detto Biden. “Si tratta di versioni concorrenti dell’America”. Biden ha detto che entrambe le parti hanno “concordato che non ci sarà alcun default”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata