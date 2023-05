Washington (Usa), 1 mag. (LaPresse/AP) – Il segretario al Tesoro Janet Yellen ha avvertito che si prevede che gli Stati Uniti raggiungeranno il default già dal 1° giugno se il Congresso non aumenterà o sospenderà il limite del debito prima di allora. In una lettera ai leader della Camera e del Senato, Yellen ha esortato il Congresso “a proteggere la piena fiducia e il credito degli Stati Uniti agendo il prima possibile”. “Aspettare fino all’ultimo minuto per sospendere o aumentare il limite del debito – ha aggiunto – può causare gravi danni alla fiducia delle imprese e dei consumatori, aumentare i costi di prestito a breve termine per i contribuenti e avere un impatto negativo sul rating del credito degli Stati Uniti Stati”.

