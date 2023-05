"Entrambi vogliamo trovare una soluzione" ha detto lo speaker della Camera al termine del faccia a faccia alla Casa Bianca

Incontro nello Studio Ovale della Casa Bianca tra il presidente Joe Biden e lo speaker della Camera Kevin McCarthy sull’innalzamento del tetto del debito. Ancora non è stato raggiunto un accordo sull’innalzamento del tetto del debito, ma la discussione con il presidente Joe Biden è stata produttiva. Lo ha detto lo speaker della Camera, Kevin McCarthy, riferendo che i rispettivi staff continueranno le discussioni. Prima del colloquio, il presidente degli Stati Uniti si era detto “ottimista” sulla possibilità di un accordo.

“Entrambi siamo d’accordo sul fatto di trovare un accordo“, ha riferito McCarthy dopo il colloquio con il presidente Biden, ribadendo però che i Repubblicani non accetteranno di aumentare le tasse per ridurre il deficit, come invece proposto dai Democratici. Parlando con i giornalisti, lo speaker della Camera ha inoltre affermato di essere contrario ad una estensione a breve termine del tetto del debito, perché costituirebbe un “fallimento” della capacità di trovare un accordo. Le discussioni con il presidente Biden, ha aggiunto lo speaker, continueranno quotidianamente, fino al raggiungimento di un accordo.

Biden: “Default non è opzione sul tavolo”

L’opzione di un “default non è sul tavolo”. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, a seguito del suo incontro alla Casa Bianca con lo speaker della Camera Usa, il repubblicano Kevin McCarthy, sull’innalzamento del tetto del debito. Biden, come McCarthy, ha definito l’incontro “produttivo”, anche se al momento non è stato trovato un accordo.

