Medvedev: "Il conflitto potrebbe durare decenni"

Diverse esplosioni sono state segnalate sia a Kiev sia nella città di Dnipro durante la notte. Lo riportano i media locali. L’allarme antiaereo è stato attivato in queste ore sia nella capitale dell’Ucraina che nella maggior parte degli oblast del paese a causa del lancio di missili provenienti dal territorio russo.

Esplosioni anche in Russia

Un’esplosione si è verificata alle prime luci dell’alba nella città russa di Krasnodar, nel sud della Russia. Non si registrano feriti. Lo riporta l’agenzia Tass. Il sindaco della città Yevgeny Naumov ha dichiarato che “un edificio per uffici e un condominio” hanno subito danni.

“Questo conflitto può durare a lungo, forse per decenni. E’ una nuova realtà, nuove condizioni di vita”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev durante una visita in Vietnam, come riporta l’agenzia Tass. Medvedev è convinto che se l’attuale governo ucraino resterà in carica “ci saranno, per dire, tre anni di tregua, due di conflitto e poi tutto ricomincerà – ha concluso – L’essenza stessa del dominio neonazista a Kiev deve essere eliminata”.

Mosca: “Valutiamo positivamente iniziativa di pace del Vaticano”

Mosca è a conoscenza dell’iniziativa del Papa di inviare un inviato in Russia nell’ambito di un’iniziativa di pace sulla situazione in Ucraina e valuta positivamente questi sforzi. Lo ha detto il ministero russo degli Esteri a Ria Novosti. Il dicastero ha detto di apprezzare gli sforzi del Vaticano per “contribuire a porre fine al conflitto in Ucraina”. Allo stesso tempo, ha aggiunto, “ad oggi non sono stati compiuti passi concreti da parte vaticana per organizzare il suo viaggio a Mosca”. E, tuttavia, ha sottolineato il ministero russo “qualsiasi sforzo in questa direzione avrà senso solo se si terrà conto della ben nota posizione di principio della Russia riguardo a possibili negoziati di pace”.

