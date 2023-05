I velivoli sarebbero però stati tutti distrutti dalle difese aeree, spiega il leader di Kiev Zelensky

L’attacco compiuto con dei droni le scorse settimane contro il Cremlino è stato probabilmente orchestrato da una delle unità militari speciali o di intelligence di Kiev. Lo riferiscono fonti dell’Amministrazione Usa citate dal New York Times. L’intelligence Usa, tuttavia, non è certa che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky o alcuni dei suoi alti ufficiali fossero a conoscenza dell’operazione. Le agenzie di intelligence Usa, riporta il Nyt, avrebbero raggiunto queste conclusioni preliminari attraverso le intercettazioni di comunicazioni avvenute tra i funzionari russi dopo l’attacco del 3 maggio e altre comunicazioni tra funzionari di Kiev, che si dicevano convinti che dietro l’attacco ci fossero le proprie forze armate.

Russia attacca Kiev con droni, abbattuti

Nelle prime ore del mattino, intanto, la Russia avrebbe attaccato Kiev con dei droni, che sarebbero stati tutti abbattuti dalle forze di difesa aerea dell’esercito ucraino. Lo riporta il Kyiv Independent, citando informazioni preliminari riferite dal capo dell’amministrazione militare della capitale dell’Ucraina, Serhii Popko.Le forze russe hanno usato i droni per effettuare quello che è il dodicesimo attacco di massa contro Kiev dall’inizio di maggio, durato oltre tre ore, ha detto Popko, aggiungendo che “tutti i potenziali attacchi sono stati impediti”.

Zelensky: “Da Mosca lanciati 36 droni nella notte, tutti distrutti”

“È stata una notte difficile. Il nemico ha usato 36 droni Shahed per continuare a terrorizzare l’Ucraina. Nemmeno uno di essi ha raggiunto l’obiettivo”. È quanto scrive in un messaggio via Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo gli attacchi notturni che l’esercito russo ha lanciato contro alcune regioni ucraine. “Sono grato alle nostre forze di difesa aerea per il risultato del 100%”, si legge nel messaggio. In particolare, afferma il portavoce dell’Aeronautica militare ucraina, gli attacchi sono stati lanciati contro le regioni occidentali tra cui Kharkiv, Mykolaiv e Odessa.

Mosca: “Sei droni abbattuti in Crimea, due a Sebastopoli”

Afferma di aver subito attacchi con droni anche Mosca, in particolare in Crimea. Lo dice il capo della repubblica Sergey Aksyonov sul proprio canale Telegram. Tutti i 6 droni lanciati da Kiev sono stati abbattuti, scrive nel messaggio Aksyonov , come riporta Ria Novosti. Il governatore ha aggiunto che non ci sono stati morti o feriti nell’attacco. A Sebastopoli, il governatore Mikhail Razvozhaev ha affermato che le forze della flotta hanno abbattuto due droni nella notte e respinto un attacco contro la città.

Mosca: “Sventato sabotaggio 007 Kiev a due centrali nucleari”

La Russia ha sventato un tentativo di sabotaggio contro due centrali nucleari da parte dei servizi segreti ucraini prima del 9 maggio. Lo ha affermato il Centro per le relazioni pubbliche del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb), citato dall’agenzia Tass. “Un gruppo di sabotatori e terroristi dei servizi segreti stranieri ucraini, alla vigilia del 78esimo anniversario del Giorno della vittoria nella grande guerra patriottica, ha tentato di minare oltre 30 torri delle linee elettriche ad alta tensione delle centrali nucleari di Leningrado e Kalinin”, ha detto l’Fsb. L’attacco, secondo Mosca, aveva lo scopo di “interrompere il regolare funzionamento delle centrali nucleari e causare gravi danni economici e di reputazione alla Federazione russa”.

L’Fsb ha affermato che i terroristi sono riusciti a far saltare una e a minare quattro torri della linea di trasmissione della centrale nucleare di Leningrado e a piazzare ordigni esplosivi improvvisati sotto sette torri della linea di trasmissione della centrale nucleare di Kalinin. Due ucraini sono stati arrestati con l’accusa di aver preso parte al tentativo di sabotaggio, mentre un terzo, cittadino sia ucraino che russo, è attualmente ricercato e si troverebbe in Belgio. “Inoltre, sono stati identificati e arrestati due complici di sabotatori tra i cittadini russi, che li hanno aiutati fornendo loro mezzi di comunicazione e veicoli con targhe statali false”, ha aggiunto l’Fsb.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata