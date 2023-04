Il presidente brasiliano ha parlato al fianco del primo ministro portoghese Antonio Costa

Il presidente brasiliano, Inacio Lula da Silva, ha detto che il suo Paese è tornato ad essere protagonista nella comunità internazionale. Parlando al fianco del primo ministro portoghese, Antonio Costa, Lula ha sottolineato che il Brasile è stato isolato dal mondo negli ultimi quattro anni” perché il “governo precedente non era benvenuto” dagli altri Paesi che a loro volta non inviavano i propri leade in visita. “Era il Paese più rifiutato del Pianeta Terra, nessuno voleva accoglierci”, ha detto Lula.

