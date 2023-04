Cerimonia d'onore all'esterno del monastero dos Jerònimos a Lisbona

Il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa ha accolto a Lisbona il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva con una cerimonia ufficiale all’esterno del Monastero dos Jerónimos del XVI secolo. Lula è arrivato in Portogallo venerdì. Oltre all’incontro con de Sousa, il presidente brasiliano vedrà anche il premier mentre lunedì parteciperà alla cerimonia di premiazione del musicista e scrittore brasiliano Chico Buarque. Lula ha poi in programma un discorso al Parlamento portoghese martedì, in occasione dell’anniversario della Rivoluzione dei Garofani del 1974, che pose fine a quasi mezzo secolo di regime autoritario in Portogallo.

