Il presidente brasiliano a Lisbona accolto dal ministro degli Esteri Cravinho

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva è arrivato a Lisbona per una visita di cinque giorni in Portogallo, paese con cui la nazione sudamericana ha storici legami per il passato coloniale e per la lingua ereditata. Il capo dello stato di Brasilia, accompagnato dalla moglie Janja da Silva è stato accolto all’aeroporto dal ministro degli Esteri Joao Gomes Cravinho.

