Il presidente ucraino sulla battaglia a Bakhmut: "Per Putin sarebbe una vittoria"

Volodymyr Zelensky, in un’intervista rilasciata ad Associated Press a bordo di un treno che lo trasportava da Sumy a Kiev, ha invitato il presidente cinese Xi Jinping a fargli visita. “Siamo pronti a vederlo qui“, ha detto il presidente ucraino. “Voglio parlare con lui. Ho avuto contatti con lui prima della guerra su larga scala. Ma durante tutto quest’anno, più di un anno, non ne ho avuti”, ha aggiunto. Zelensky poi, assieme alla giornalista, ha discusso della battaglia che si sta combattendo a Bakhmut. Se Mosca la conquistasse per Putin sarebbe “una vittoria”. “Venderà questa vittoria all’Occidente, alla sua società, alla Cina, all’Iran, a tutti i Paesi, al Brasile, ai Paesi dell’America Latina”, ha detto ancora il presidente ucraino.

