Il presidente ha incontrato i militari sul fronte orientale

Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky ha fatto visita ai soldati ucraini che stanno combattendo nell’area di Bakhmut. “Regione di Donetsk. Le posizioni di prima linea dell’esercito ucraino nel settore di Bakhmut. Sono onorato di essere qui oggi per premiare i nostri eroi. Per stringere loro la mano e ringraziarli per aver protetto la sovranità del nostro Paese”. È quanto scrive Zelensky sul proprio canale Telegram, su cui pubblica anche un video del suo incontro con i soldati.

