Intervista esclusiva ad Associated Press del leader di Kiev, che ha avvertito: "Una vittoria russa a Bakhmut sarebbe pericolosa"

Intervista esclusiva ad Associated Press del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Una squadra di giornalisti di Ap ha trascorso due giorni in treno con Zelensky mentre il leader di Kiev ha visitato la città sudorientale di Zaporizhzhia, ancora sottoposta a regolari bombardamenti da parte delle forze russe, e le città settentrionali della regione di Sumy, liberate poco dopo l’inizio della guerra un anno fa. Associated Press è la prima organizzazione giornalistica a viaggiare a lungo con Zelensky dall’inizio della guerra.

L’invito a Xi Jinping

Nel corso del colloquio il presidente ucraino ha invitato il presidente della Cina, Xi Jinping, a lungo allineato con la Russia, a fargli visita. “Siamo pronti a vederlo qui”, ha detto Zelensky ad AP. “Voglio parlare con lui. Ho avuto contatti con lui prima della guerra su larga scala. Ma durante tutto quest’anno, più di un anno, non ne ho avuti”, ha aggiunto. Le dichiarazioni di Zelensky, nell’intervista ad AP quasi per intero in inglese, giungono dopo che la scorsa settimana Xi si è recato in visita a Mosca e ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin.

La Cina, economicamente allineata e politicamente favorevole alla Russia per molti decenni, ha fornito a Putin una copertura diplomatica assumendo una posizione ufficiale di neutralità nella guerra. La visita di Xi in Russia ha alimentato timori che Pechino possa essere pronta a fornire a Mosca armi e munizioni di cui ha bisogno per riempire le sue scorte, ma il viaggio di Xi si è concluso senza alcun annuncio in tal senso. Giorni dopo, Putin ha annunciato che avrebbe schierato armi nucleari tattiche in Bielorussia, che confina con la Russia e spinge le scorte nucleari del Cremlino più vicino al territorio della Nato: nell’intervista ad AP, Zelensky ha suggerito l’ipotesi che questa mossa di Putin possa essere mirata a distrarre l’attenzione da una mancanza di garanzie ricevute dalla Cina. “Cosa significa? Significa che la visita non è stata positiva per la Russia”, è la supposizione avanzata dal presidente ucraino.

“Vittoria russa a Bakhmut sarebbe pericolosa”

Zelensky ha anche lanciato l’avvertimento che se l’Ucraina perdesse la battaglia di Bakhmut contro la Russia ci sarebbero conseguenze tragiche perché Mosca potrebbe iniziare a costruire un sostegno internazionale per un accordo che potrebbe richiedere all’Ucraina compromessi inaccettabili. Se l’Ucraina non vincesse la prolungata battaglia nella città chiave dell’est e Bakhmut cadesse in mano alle forze russe, secondo Zelensky il presidente russo Vladimir Putin “venderebbe questa vittoria all’Occidente, alla sua società, alla Cina, all’Iran”. “Se sentirà un po’ di sangue – sentirà che siamo deboli – spingerà, spingerà, spingerà“, ha detto Zelensky in inglese, lingua che ha usato praticamente per tutta l’intervista.

Le parole di Zelensky sono un riconoscimento del fatto che perdere la battaglia di sette mesi per Bakhmut, la più lunga della guerra, sarebbe più una costosa sconfitta politica che tattica. Zelensky prevede che la pressione di un’eventuale sconfitta a Bakhmut arriverebbe rapidamente, sia dalla comunità internazionale che dall’interno del suo Paese. “La nostra società si sentirà stanca”, ha detto. “La nostra società mi spingerà a scendere a compromessi con loro”, ha aggiunto. Finora Zelensky dice di non aver sentito questa pressione: la comunità internazionale si è largamente stretta intorno all’Ucraina dopo l’invasione russa del 24 febbraio 2022. Negli ultimi mesi una serie di leader mondiali ha fatto visita a Zelensky in Ucraina, la maggior parte dei quali ha viaggiato su treni simili a quelli che Zelensky usa per attraversare il Paese. Alcuni analisti militari occidentali hanno suggerito che Bakhmut non ha un’importanza strategica significativa, ma Zelensky ha avvertito che una perdita in questa fase della guerra potrebbe mettere a rischio lo slancio faticosamente raggiunto dall’Ucraina. “Non possiamo perdere passi, perché la guerra è una torta – pezzi di vittorie. Piccole vittorie, piccoli passi”, ha detto Zelensky ad AP.

“Se gli Usa smettono di aiutarci non vinceremo”

“Gli Stati Uniti capiscono davvero che se smettono di aiutarci, non vinceremo”, ha aggiunto il leader di Kiev. Si è detto anche preoccupato che la guerra possa subire un impatto di un eventuale cambio di rotta di forze politiche a Washington. Il leader ucraino è consapevole che il successo del suo Paese è stato in gran parte dovuto alle ondate di sostegno militare internazionale, in particolare dagli Stati Uniti e dall’Europa occidentale. Ma alcuni negli Stati Uniti, tra cui l’ex presidente repubblicano Donald Trump attuale candidato per il 2024, si sono chiesti se Washington debba continuare a fornire all’Ucraina miliardi di dollari in aiuti militari. Anche il probabile rivale repubblicano di Trump, il governatore della Florida Ron DeSantis, ha suggerito che difendere l’Ucraina in una “disputa territoriale” con la Russia non è una priorità significativa per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e ha poi ritrattato la dichiarazione dopo aver affrontato critiche di altri settori del Gop. Zelensky non ha fatto i nomi di Trump o di altri politici repubblicani, figure con cui potrebbe avere a che fare se dovessero prevalere nelle elezioni del 2024.

Viaggio attraverso un Paese in guerra

Il viaggio in treno del presidente ucraino, attentamente calibrato, è stato un viaggio straordinario attraverso un Paese in guerra. Zelensky, che è diventato un volto riconoscibile in tutto il mondo mentre racconta caparbiamente la sua versione della storia a un Paese dopo l’altro, ha usato il viaggio per costruire il morale e portare il suo considerevole peso nelle regioni vicine alle linee del fronte: ha viaggiato con un piccolo gruppo di consiglieri e un nutrito gruppo di funzionari di sicurezza pesantemente armati e vestiti in tenuta da combattimento. Fra le sue destinazioni, cerimonie in occasione del primo anniversario della liberazione di città nella regione di Sumy e visite alle truppe di stanza nelle posizioni di prima linea vicino a Zaporizhzhia. Ogni visita è stata tenuta nascosta fino alla sua partenza. Zelensky ha recentemente effettuato una visita simile nei pressi di Bakhmut, dove le forze ucraine e russe sono impegnate da mesi in una dura e sanguinosa battaglia.

