Prima visita di Stato del re della Gran Bretagna e della regina Camilla

Berlino si prepara ad accogliere Carlo III, alla prima visita di Stato all’estero. Dopo aver cancellato la visita in Francia a causa delle proteste contro la riforma delle pensioni, il nuovo re del Regno Unito e la regina Camilla faranno il loro debutto sulla scena mondiale in Germania. Imponenti le misure di sicurezza. Sono più di 1100 gli agenti di polizia mobilitati nella capitale per la visita di Stato del re britannico. L’iconica Porta di Brandeburgo è stata chiusa ai visitatori, con una massiccia presenza delle forze dell’ordine. Bandiere britanniche e tedesche adornano Pariser Platz e il palazzo presidenziale Bellevue. Carlo III punta a consolidare le buone relazioni del Regno Unito con l’Europa.

