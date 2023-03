Il sovrano era atteso a Parigi per la sua prima visita di Stato di 3 giorni, dal 26 al 29 marzo

La visita di re Carlo III in Francia, prevista a partire da domenica, è stata rinviata. Lo ha annunciato l’Eliseo in una nota. Il sovrano era atteso in Francia per la sua prima visita di Stato di 3 giorni, dal 26 al 29 marzo. L’Eliseo ha dichiarato che i governi francese e britannico hanno preso la decisione insieme dopo una telefonata tra Macron e Carlo questa mattina. L’Eliseo ha fatto notare che martedì è prevista una nuova giornata di scioperi e proteste di massa.

Buckingham Palace: “Re Carlo attende con impazienza visita in Francia”

Dopo il rinvio della visita in Francia di re Carlo III e della regina consorte Camilla, Buckingham Palace ha dichiarato che sarà trovata un’altra data. “Le Loro Maestà attendono con ansia l’opportunità di visitare la Francia non appena sarà possibile trovare una data”, ha dichiarato il palazzo in un comunicato.

Il piano iniziale di Carlo era di visitare la Francia e la Germania per ricostruire i legami con i vicini più prossimi del Regno Unito. La tappa tedesca del viaggio si svolgerà come previsto. Carlo e Camilla inizieranno la loro prima visita di Stato mercoledì in Germania, dove saranno accolti con gli onori militari dal presidente Frank-Walter Steinmeier alla Porta di Brandeburgo, simbolo di Berlino. Giovedì il re britannico terrà un discorso al Bundestag, incontrerà il cancelliere tedesco Olaf Scholz e parlerà con i rifugiati e i militari ucraini. Venerdì si recherà ad Amburgo, dove visiterà il memoriale del Kindertransport, dedicato ai bambini ebrei fuggiti dalla Germania alla Gran Bretagna durante il Terzo Reich, e parteciperà a un evento sull’energia verde, prima di tornare nel Regno Unito in serata.

