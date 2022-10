Primo impegno pubblico della coppia da quando è terminato il periodo di lutto in ricordo di Elisabetta II

Re Carlo III e sua moglie Camilla, la regina consorte, in visita in Scozia, nel loro primo impegno pubblico congiunto da quando è terminato il periodo di lutto reale per ricordare Elisabetta II. Una grande folla si è riversata nelle strade di Dunfermline, a nord di Edimburgo. A ricevere Carlo, che per l’occasione indossava un kilt, il Primo Ministro scozzese Nicola Sturgeon.

