Fedeli in preghiera alla chiesa metodista di Belmont

Nashville piange le sei vittime – tra cui tre bambini di 9 anni – dell’ennesima sparatoria avvenuta in una scuola statunitense. Lunedì 27 marzo una ex studentessa della Covenant School, una scuola elementare cristiana privata della capitale del Tennessee, è entrata nell’istituto armata di due fucili d’assalto e una pistola e ha aperto il fuoco sul personale scolastico e i piccoli studenti.

La killer, la 28enne Audrey Hale, è stata poi uccisa dalla polizia. Nella chiesa metodista unita di Belmont, un sobborgo di Nashville, i fedeli si sono riuniti in preghiera per commemorare le vittime. Non sono mancati momenti di forte commozione e lacrime. “Confessiamo di non aver fatto abbastanza per proteggere. Dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo addolorarci. Dobbiamo fare spazio agli altri che stanno soffrendo. Abbiamo bisogno di ascoltare le grida dei nostri vicini”, ha detto il pastore della chiesa Paul Purdue.

