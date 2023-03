Ex studentessa 28enne ha ucciso sei persone nella Covenant School

Il Dipartimento di polizia di Metro Nashville ha rilasciato un video in relazione alla strage avvenuta lunedì 27 marzo alla Covenant School, una scuola elementare cristiana privata, con un asilo, della capitale dello Stato americano del Tennessee. Audrey Hale, un’ex studentessa di 28 anni, è entrata nella scuola armata di due fucili d’assalto e una pistola. Ha aperto il fuoco, uccidendo sei persone, tre adulti e tre bambini. La killer – che si identificava come transgender e odiava aver dovuto frequentare la scuola cristiana – è stata poi uccisa dalla polizia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Hale aveva pianificato in modo elaborato il massacro, disegnando una mappa dettagliata e eludendo la sorveglianza dell’istituto. Il video, ricavato dalle telecamere di sorveglianza dell’istituto, mostra una persona che cammina nei corridoi della scuola, attraversa diverse porte e punta un fucile. La killer è entrata sparando contro le porte di vetro dell’edificio, frantumandole. Le vittime sono state identificate come Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs e William Kinney, tutti di 9 anni, e gli adulti Cynthia Peak, 61 anni, Katherine Koonce, 60 anni, e Mike Hill, 61 anni. Il sito web della Covenant School – una scuola presbiteriana fondata nel 2001 – elenca Katherine Koonce come preside della scuola. Peak era una insegnante supplente e Hill svolgeva il lavoro di custode.

