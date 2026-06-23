Prada "vola" sulla Luna assieme ad Axiom Space

Axiom Space e Prada stanno lavorando a tute spaziali e indumenti tecnici pensati per accompagnare gli astronauti nelle future missioni della Nasa (che intende inviare nuovamente l’uomo sulla Luna nel 2028). Da poco hanno presentato il Liquid Cooling and Ventilation Garment, un capo progettato per essere indossato dai cosmonauti all’interno della tuta spaziale di nuova generazione. “A un osservatore esterno può sembrare strano che noi e Prada abbiamo qualcosa in comune, ma è incredibile quanto siano simili le nostre etiche lavorative“, ha detto Michelle Stein, Senior Program Manager di KBR, partner di Axiom Space. “Prada è molto appassionata di ciò che fa. Si dedicano così tanto alla scienza dei materiali e allo sviluppo avanzato dei materiali, che è molto simile a ciò che facciamo noi. Hanno accesso a molte risorse a cui noi non abbiamo accesso. Abbiamo visitato il loro reparto di produzione, imparato da loro e viceversa. Potrebbe sembrare una collaborazione insolita ma è perfetta e ci ha aiutato a fare un balzo in avanti nel design e nella moda”, ha aggiunto Stein parlando da Houston.