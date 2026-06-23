Iran, Rubio: “Non accetteremo pedaggi o tariffe nello Stretto di Hormuz”

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato ad Abu Dhabi, prima tappa di un tour diplomatico nei Paesi del Golfo maggiormente coinvolti nelle recenti tensioni regionali seguite al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Incontrerà i leader degli Emirati Arabi Uniti prima di proseguire la missione in Kuwait e Bahrein, dove parteciperà a una riunione del Consiglio di Cooperazione del Golfo. L’obiettivo della visita è rassicurare gli alleati di Washington dopo la firma dell’accordo preliminare raggiunto la scorsa settimana tra Stati Uniti e Iran. Rubio, intanto, ha già ribadito che Washington non accetterà l’introduzione di pedaggi o tariffe per il transito delle navi nello Stretto di Hormuz e ha assicurato che gli Stati Uniti lavoreranno per mantenere aperta e sicura una delle rotte marittime più importanti del pianeta.