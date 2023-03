La ragazza sarebbe rimasta uccisa dopo un confronto con la polizia. Tra le vittime tre bambini

Una sparatoria è avvenuta in una scuola privata cristiana di Nashville, in Tennessee, negli Stati Uniti. Ci sarebbero sei vittime e la sospettata sarebbe rimasto ucciso dopo un confronto con la polizia. Lo riferiscono in un tweet le autorità locali. La sparatoria ha avuto luogo nella Covenant School. Secondo quanto riferito dai soccorritori vi sarebbero “molteplici feriti”, ma le loro condizioni non sono ancora chiare, né è chiaro se l’assalitore sia stato colpito dalla polizia o si sia tolto la vita.

Tra le vittime tre bambini

Secondo le autorità locali il bilancio della sparatoria è di sei morti, di cui tre adulti e tre bambini. La Covenant School è frequentata da circa 200 alunni in età prescolare e fino al sesto anno di scuola, l’equivalente della prima media.

Killer una teenager, aveva due fucili d’assalto

Ad aprire il fuoco, spiega la polizia locale, una teenager, che aveva con sé due fucili d’assalto e una pistola. Anche la giovane è morta dopo essere stata raggiunta da spari della polizia.

