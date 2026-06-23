Francia nella morsa del caldo: Parigi registra temperature record

(LaPresse) La Francia è alle prese con un’ondata di caldo eccezionale che sta facendo registrare temperature record in gran parte del Paese. A Parigi i termometri hanno raggiunto livelli mai toccati prima nel mese di giugno, con la notte più calda e la giornata di giugno più torrida mai registrate nella capitale. Le condizioni sono particolarmente difficili per migliaia di residenti che vivono negli appartamenti mansardati sotto i caratteristici tetti grigi della città. Sebbene siano noti per la loro resistenza, questi tetti tendono a trattenere e diffondere il calore, contribuendo ad aumentare le temperature sia all’interno delle abitazioni sia nell’ambiente urbano. Per sfuggire all’afa, molti francesi cercano sollievo in mare, nei fiumi e nei laghi. Tuttavia, dal 18 giugno sono stati registrati 40 decessi per annegamento, secondo i dati diffusi dalle autorità. Il servizio meteorologico nazionale Météo-France ha emesso l’allerta rossa per ondata di caldo in oltre metà del territorio nazionale. Le alte temperature stanno avendo ripercussioni anche sulla vita quotidiana: scuole, trasporti pubblici ed eventi sportivi stanno subendo modifiche e disagi, in un Paese dove l’aria condizionata è ancora poco diffusa. A Parigi, la Torre Eiffel ha ridotto gli orari di apertura, chiudendo nel pomeriggio anziché a tarda sera, mentre il Museo del Louvre ha annunciato una chiusura anticipata di due ore da mercoledì a sabato. Secondo le previsioni meteorologiche, il caldo estremo dovrebbe persistere almeno fino alla fine della settimana, con temperature superiori ai 40 gradi in numerose città francesi.