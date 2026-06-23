Meloni: "Colpita da Trump ma la politica estera non cambia"

Giorgia Meloni torna a parlare delle recenti dichiarazioni di Donald Trump che ha screditato apertamente la premier durante una telefonata con Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington di La7. “Sono rimasta sinceramente colpita”, ha detto la presidente del Consiglio.

“Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte: dai presunti video diventati virali, nei quali il mio atteggiamento poteva sembrare un po’ assertivo, al di là delle dita o meno, fino alle ricostruzioni che parlerebbero di un tentativo di distogliere l’attenzione dall’andamento dei negoziati con l’Iran, riportandola sulle difficoltà in ambito Nato. Tant’è che, come ha visto, nelle ultime ore il fronte si è un po’ allargato e non riguarda più soltanto l’Italia, ma coinvolge anche altri Paesi. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere”. In ogni caso, ha sottolineato la premier, “non cambio idea. Sto leggendo molte ricostruzioni. La politica estera sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni. Non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto fra Stati Uniti ed Europa”.