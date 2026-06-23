Bagarre in Aula tra Pozzolo e Ascani: "Mi chiami signora presidente" ma lui usa il maschile

Bagarre alla Camera dei deputati tra Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, e Anna Ascani, rappresentante del Partito democratico e presidente di turno a Montecitorio. Le tensioni sono scoppiate nella tarda serata di lunedì 22 giugno quando il parlamentare vannacciano si è rivolto ad Ascani chiamandola ripetutamente “signor presidente”. “Collega, mi scusi, siccome è la terza volta che lo sento, se usa ‘signor’, dica ‘signora’ presidente altrimenti va bene solo presidente”, ha detto la deputata dem che, non avendo riscontro, ha aggiunto: “Grazie collega deputata Pozzolo, prosegua”. “Ho usato il termine istituzionale”, ha replicato il rappresentante di FN che poi ha alzato i toni. “Non si permetta mai più di rivolgersi così alla presidenza che le ha chiesto una cortesia”, ha detto ancora Ascani.