Il presidente Usa e la moglie Jill a Ottawa

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato giovedì sera in Canada per un colloquio con il primo Ministro Justin Trudeau su alcune delle sfide più difficili del mondo: la guerra in Ucraina, il cambiamento climatico, il commercio, la migrazione di massa e una Cina sempre più assertiva. Il capo della Casa Bianca e la moglie Jill sono stati ricevuti nella residenza del premier canadese a Ottawa. La visita di Biden entra nel vivo oggi, con il bilaterale col premier Trudeau, con il quale terrà anche una conferenza stampa congiunta. Sempre venerdì è in programma un intervento di Biden al Parlamento canadese.

