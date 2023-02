Un altro giallo nei cieli nordamericani

Un altro giallo nei cieli nordamericani. In Canada è stato abbattuto “un oggetto aereo” sospetto non meglio identificato che volava nei cieli nel nord del Paese. Lo riporta la Cnn. A ordinare l’abbattimento, operato dal Norad Command (North American Aerospace Defence Command) sopra lo Yukon, è stato il primo ministro canadese Justin Troudeau. “Aerei canadesi e statunitensi sono stati fatti decollare e un F-22 statunitense ha sparato con successo contro l’oggetto“, ha scritto Trudeau in un tweet. L’oggetto aveva violato lo spazio aereo del Canada.

Troudeau ha poi precisato di aver parlato del caso con il presidente americano Joe Biden. “Le forze canadesi ora recupereranno e analizzeranno il relitto“, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata