Il presidente ucraino: "Il capo dello stato terrorista è ufficialmente sospettato di un crimine di guerra"

“La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per Putin. Una decisione storica, da cui partirà la responsabilità storica. Il capo dello stato terrorista e un altro funzionario russo sono diventati ufficialmente sospettati di un crimine di guerra. La deportazione di bambini ucraini è il trasferimento illegale di migliaia di nostri bambini in territorio russo”. Lo scrive su Telegram il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky. “Sarebbe impossibile portare a termine un’operazione così criminale senza l’ordine del massimo leader dello stato terrorista. Separare i bambini dalle loro famiglie, privarli di ogni possibilità di contattare i loro parenti, nascondere i bambini sul territorio russo, disperderli in regioni remote: tutto questo è ovviamente politica statale russa, decisioni statali, malvagità statale. Che inizia proprio con il primo funzionario di questo stato”, aggiunge.

