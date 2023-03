L'uso delle bombe sarebbe stato registrato poche settimane fa nell'oblast di Chernihiv, secondo Defense Express

La Russia avrebbe utilizzato nuove bombe plananti UPAB-1500B da 1,5 tonnellate progettate per colpire oggetti altamente protetti fino a 40 chilometri contro l’Ucraina, secondo quanto riferito dal media ucraino Defense Express, che cita fonti anonime, come riportato sul suo sito The Kyiv Independent.

L’uso delle bombe sarebbe stato registrato poche settimane fa nell’oblast di Chernihiv, secondo Defense Express. Gli obiettivi non sono stati specificati.

