L'attacco razzista sarebbe avvenuto nella città di Grevesmuhlen, nel land Meclemburgo-Pomerania Anteriore

In Germania, nel Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore, venerdì sera un gruppo di giovani avrebbe aggredito e rivolto insulti razzisti a due bambine ghanesi di otto e dieci anni. Ne dà notizia il Die Welt. Secondo la polizia di Rostock, sarebbero almeno 20 gli aggressori, di cui uno avrebbe dato un calcio in faccia alla bambina di otto anni, ferendola leggermente. Sul posto, nella città di Grevesmühlen, sarebbero poi arrivati i genitori delle bambine, e circa otto persone avrebbero aggredito anche loro ferendo leggermente il padre delle minori. La bambina di otto anni e il padre sono stati portati in ospedale in ambulanza, ha riferito la polizia che sta indagando sulla vicenda.

