Gli organizzatori chiedono di avviare i negoziati con la Russia invece di rifornire munizioni a Kiev

Migliaia di persone si sono radunate alla Porta di Branderburgo a Berlino sotto una forte nevicata in una manifestazione per la pace in Ucraina e contro l’invio di armi organizzata dalla politica di sinistra Sahra Wagenknecht e dall’attivista per i diritti delle donne Alice Schwarzer. Gli organizzatori chiedono di avviare i negoziati con la Russia invece di rifornire l’Ucraina di munizioni “per una guerra di logoramento senza fine”.

