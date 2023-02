I manifestanti riuniti a Napoli: "Stop a invio armi, si trovi soluzione diplomatica"

(LaPresse) “Stop all’invio delle armi, si trovino soluzioni diplomatiche” sono le richieste che i manifestanti pacifisti hanno rivolto al governo durante il corteo che si è snodato per le strade di Scampia, a Napoli. Una mobilitazione voluta dalle associazioni del territorio che è partita dalla Vela celeste, luogo simbolo del quartiere, e conclusa al “Giardino dei Cinque Continenti e della Nonviolenza”, dove i bambini hanno simbolicamente gettato delle armi giocattolo in un contenitore della spazzatura. Una manifestazione con centinaia di partecipanti che ha visto l’adesione di decine di associazioni e istituzioni. Presenti, tra gli altri, la consigliera regionale della Campania, Roberta Gaeta, e il presidente della Municipalità VIII, in cui ricade Scampia, Nicola Nardella.

