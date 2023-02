La strage è avvenuta al Cielo Vista Mall di El Paso, in Texas

Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta al centro commerciale Cielo Vista Mall di El Paso, in Texas, Stati Uniti. La polizia ha preso in custodia due uomini, stando a quanto riferito dalle forze dell’ordine. Il capo degli agenti Peter Pacillas ha affermato che il Cielo Vista Mall rimarrà chiuso fino a quando le autorità non completeranno le indagini. “Il pericolo è passato”, ha detto Pacillas.

