I soccorritori dell'opposizione anti-Assad salvano la piccola a Jinderis

(LaPresse) In un video diffuso dall’opposizione della Syrian Civil Defence, che controlla alcune zone della Siria, i soccorritori degli ‘Elmetti Bianchi’ estraggono viva una bimba dalle macerie di un edificio crollato per il terremoto. Ad assistere alla scena il padre della piccola Nour. I morti tra Turchia e Siria per il sisma che lunedì ha colpito l’area sono oltre 5mila.

