Il bilancio si aggrava di ora in ora, Erdogan dichiara 7 giorni di lutto nazionale. Si mobilita la macchina internazionale degli aiuti. Si cerca un italiano

Continua a salire di ora in ora il bilancio delle vittime del devastante terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la parte meridionale della Turchia e la Siria. Per il momento sono oltre 5mila i morti ma si stima che possano essere più del doppio. Secondo l’Oms, come riporta Ap, potrebbero addirittura superare i 20mila. Non si ferma nel frattempo il lavoro dei soccorritori che continuano a scavare tra le macerie dei tanti edifici crollati alla ricerca di sopravvissuti.

Decine di migliaia le persone rimaste senza casa tra Turchia e Siria che hanno dovuto affrontare la notte al freddo. Nella città turca di Gaziantep, capoluogo di provincia a circa 33 chilometri dall’epicentro, le persone si sono rifugiate in centri commerciali, stadi, moschee.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato sette giorni di lutto nazionale. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiamato l’omologo turco per esprimere le sue condoglianze e offrire assistenza all’alleato della NATO. La Casa Bianca ha infatti dichiarato di aver inviato squadre di ricerca e salvataggio per sostenere gli sforzi della Turchia.

Sbarcato ad Adana il team dei Vigili del Fuoco

Sbarcato ad Adana alle 6 ora italiana il contingente dei vigili del fuoco inviato in soccorso alla popolazione colpita dal terremoto di ieri. Trasportato con un aereo C130 dell’Aeronautica Militare, partito nella tarda sera di ieri da Pisa con scalo a Pratica di Mare, è composto da 50 vigili del fuoco dei team Usar di Toscana e Lazio. Personale specializzato per la ricerca di dispersi sotto le macerie, che ha operato nelle analoghe emergenze in Italia e all’estero. Nel gruppo, 11 sanitari e 6 unità del Dipartimento della Protezione civile.

Tajani, si cerca ancora disperso italiano in Turchia

“L’Unità di Crisi del ministero degli Esteri ha rintracciato tutti gli italiani che erano nella zona del sisma. Tranne uno. Si sta cercando ancora un nostro connazionale, in Turchia per ragioni di lavoro. La Farnesina,fino ad ora,non è riuscita ad entrare in contatto con lui”. Lo scrive il ministero degli Esteri, Antonio Tajani, in un tweet.

L’Unità di Crisi del ministero degli Esteri ha rintracciato tutti gli italiani che erano nella zona del sisma. Tranne uno. Si sta cercando ancora un nostro connazionale,in Turchia per ragioni di lavoro .La Farnesina,fino ad ora,non è riuscita ad entrare in contatto con lui. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) February 7, 2023

Vasto incendio in porto turco di Iskenderun

Un vasto incendio è scoppiato in una sezione del porto della città di Iskenderun, nel sud-est della Turchia, colpita dal terremoto. Le fiamme stanno infuriando per il secondo giorno. Le immagini televisive di martedì mostrano un denso fumo nero che si leva dai container in fiamme nel porto sul Mar Mediterraneo. Secondo quanto riferito, l’incendio è stato causato da container che si sono rovesciati a causa delle forti scosse di lunedì. L’agenzia statale turca Anadolu ha dichiarato che una nave della Guardia Costiera turca sta aiutando a spegnere l’incendio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata