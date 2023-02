I palazzi cedono mentre si scatena il panico tra i passanti

I palazzi continuano a crollare in Turchia, dopo il violento sisma che ha colpito il Paese e la vicina Siria nella notte tra domenica e lunedi. Nelle immagini pubblicate sui social viene ripreso il momento in cui un edificio viene giù improvvisamente nella città di Sanliurfa. In mattinata una fortissima nuova scossa ha colpito il territorio turco, ancora con magnitudo superiore a 7.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata