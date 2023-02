Scossa di magnitudo 7.9 al confine tra i due Paesi, si scava tra le macerie

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.9 ha colpito il sud-est della Turchia e la Siria. Sale a oltre 700 il numero delle vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Sono 1700 gli edifici crollati a causa del sisma. Centinaia le persone rimaste intrappolate sotto le macerie. Altrettante quelle ferite, in entrambi i paesi. Prosegue senza sosta il lavoro dei soccorritori. Secondo l’assistente del ministro della sanità siriano Ahmad Dumeira 200 persone sono rimaste ferite tra le province di Aleppo, Hama e Latakia.

Il sisma, avvertito fino al Cairo, ha come epicentro la città di Gaziantep, a circa 90 chilometri dal confine siriano. L’area ospita milioni di rifugiati siriani fuggiti dalla guerra civile nel loro paese. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan su Twitter ha dichiarato che “squadre di ricerca e soccorso sono state inviate immediatamente” nelle aree colpite dal terremoto. “Speriamo di superare insieme questo disastro il prima possibile e con un danno minimo”, ha aggiunto. Al momento non risultano vittime italiane, come riferito dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan assume il comando dell’Afad, la protezione civile turca, per coordinare i soccorsi sul terremoto che ha colpito il Paese. Il presidente turco si recherà personalmente presso la sede del centro di coordinamento per constatare la situazione.

Distrutto castello turco di Gaziantep

Il forte terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria ha provocato la distruzione del castello di Gaziantep. La roccaforte, eretta dall’impero ittita come punto di osservazione, era stata ricostruita dall’impero romano nel II-III secolo dopo Cristo.

Farnesina: “Al momento no italiani morti o feriti”

A seguito del violento terremoto che questa notte alle 4.17 ha colpito le regioni della Turchia meridionale e della Siria settentrionale, l’Unità di crisi del ministero degli Esteri ha preso contatto con i connazionali presenti nel paese e sta agendo in stretto raccordo con le rappresentanze diplomatico-consolari italiane dell’area per verificare le condizioni delle comunità italiane nelle zone colpite. Al momento non risultano feriti o morti tra i connazionali. A tutti gli italiani presenti nelle zone colpite a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, la Farnesina richiede di registrarsi sul sito ‘Dove siamo nel mondo’ e scaricare la app ‘Unità di crisi’ per cellulari, attivando la geolocalizzazione.

Usa: “Preoccupati per sisma, pronti a fornire assistenza”

Gli Stati Uniti sono “profondamente preoccupati per il terremoto distruttivo” che ha colpito la Turchia e la Siria. Lo ha detto in un tweet il consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan. “Mi sono messo in contatto con i funzionari turchi per comunicare che siamo pronti a fornire tutta l’assistenza necessaria – ha aggiunto – Continueremo a monitorare da vicino la situazione in coordinamento con la Turchia”.

Tajani in contatto con italiani colpiti dal sisma

“Il ministero degli Esteri sta contattando tutti gli italiani che vivono nella regione colpita dal sisma”. Così in un tweet il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo il terremoto che ha colpito Turchia e Siria.

“Sono vicino al popolo turco colpito da un violento terremoto che ha provocato moltissime vittime.Non mancherà l’aiuto dell’Italia. Sono vicino anche al popolo siriano che subisce un altro duro colpo con il terremoto di oggi dopo gli anni di guerra” ha aggiunto il capo della Farnesina. Il ministro degli Esteri ha sentito anche il suo omologo turco, Mevlut Cavusoglu, per esprimergli la vicinanza dell’Italia e per mettere a disposizione la nostra Protezione civile.

Zelensky: “Vicini a Turchia, pronti a fornire assistenza”

“Esprimo le mie condoglianze alla popolazione della Turchia e alle famiglie di coloro che hanno perso la vita nel terremoto della notte. Auguro una pronta guarigione a tutti i feriti. Siamo con il popolo turco in questo momento difficile. Siamo pronti a fornire l’assistenza necessaria per superare le conseguenze del disastro”. Lo ha scritto su twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Meloni segue sviluppi, vicinanza a Turchia e Siria

“Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue costantemente, aggiornata dal Dipartimento della Protezione Civile, gli sviluppi del devastante terremoto che ha colpito la Turchia, al confine con la Siria. Esprime vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite. La Protezione Civile italiana ha già fornito la propria disponibilità per contribuire al primo soccorso”. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Curcio: “Pronti a fornire team specialisti in Turchia”

“Stiamo lavorando per fornire la disponibilità dei nostri team con il Corpo nazionale del Vigili del fuoco ad intervenire. Abbiamo, attivati dal meccanismo europeo, dato la nostra disponibilità. Attendiamo di verificare se queste squadre vengono accettate”. Così Fabrizio Curcio, Capo dipartimento della Protezione civile pochi minuti su Rai Radio1 all’interno dello Speciale Gr1 dedicato al terremoto in Turchia e Siria. “Il meccanismo funziona così – ha spiegato Curcio -: c’è il paese che richiede, in questo caso la Turchia. Altri paesi che offrono, tra cui l’Italia. E poi la Turchia deciderà, in funzione della vicinanza e di altri parametri, chi accettare”. “I team sono variabili – ha concluso il Capo della Protezione civile – si cerca di caratterizzarli in base alle richieste e ai luoghi. È personale molto specializzato sulla ricerca e soccorso”.

Borrell: “Ue pronta a dare una mano a Turchia e Siria”

“Un devastante terremoto ha scosso la Turchia e la Siria, causando la morte di centinaia di persone e il ferimento di molte altre. I nostri pensieri sono con il popolo di Turchia e Siria. L’Ue è pronta ad aiutare”. Lo scrive su twitter Josep Borrell, Alto rappresentante Ue per la politica estera.

Stoltenberg: “Nato mobilitata per sostegno a Turchia”

“Piena solidarietà al nostro alleato all’indomani di questo terribile terremoto. Sono in contatto con il presidente Erdogan e con il ministro degli Esteri, Cavusoglu, gli alleati della Nato stanno ora mobilitando il loro sostegno”. Lo ha scritto su twitter il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in merito al sisma che ha colpito la Turchia.

Putin: “Pronti a fornire assistenza”

Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso le sue condoglianze al suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan in relazione alle conseguenze del terremoto in Turchia. Lo riportano le agenzie russe. “Vi prego di accettare le mie più sentite condoglianze per le numerose vittime e le distruzioni su larga scala causate da un potente terremoto nel vostro Paese. Vi prego di trasmettere le parole di sincero cordoglio e sostegno alle famiglie e agli amici delle vittime, così come gli auguri di un rapido recupero a tutte le persone colpite a seguito del disastro dilagante. Siamo pronti a fornire l’assistenza necessaria”, ha detto Putin in un telegramma pubblicato sul sito web del Cremlino.

Macron: “Immagini terribili da Turchia e Siria, pronti ad aiutare”

“Immagini terribili ci giungono dalla Turchia e dalla Siria dopo un terremoto senza precedenti. La Francia è pronta a fornire aiuti di emergenza alle popolazioni in loco. I nostri pensieri sono con le famiglie in lutto”. Lo ha scritto su Twitter il presidente francese, Emmanuel Macron.

Mattarella a Erdogan: “Italia vicina a dolore popolo amico turco”

“Ho appreso con profonda tristezza e seguo con attenzione le notizie sul sisma che ha così gravemente colpito la zona sud orientale della Turchia, causando numerosissime vittime e feriti”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. “In questo momento di lutto l’Italia è vicina, con sentimenti di partecipe solidarietà, al dolore dell’amico popolo turco. Il nostro pensiero va alle famiglie di quanti hanno perso la vita, ai feriti – cui auguriamo un pronto ristabilimento – e alle squadre di soccorso”, ha aggiunto, “in spirito di vicinanza, La prego di accogliere, signor presidente, le espressioni del più sincero cordoglio della Repubblica italiana e mio personale”.

Usgs: “Morti potrebbero essere 10mila”

Il bilancio delle vittime del potente terremoto che ha colpito la Turchia meridionale potrebbe raggiungere le 10mila persone. Lo ha affermato lUnited States Geological Survey (USGS). Lo riporta la Cnn. Secondo le stime, esiste una probabilità del 47% che le vittime siano tra le mille e le diecimila e una probabilità del 20% che il bilancio finale dei deceduti sia fra le diecimila e le centomila. “Il disastro è probabilmente diffuso – ha affermato l’Usgs nel rapporto -, la popolazione in questa regione risiede in strutture estremamente vulnerabili alle scosse sismiche, sebbene esistano alcune strutture resistenti”.

Crosetto: “Ministero Difesa pronto ad aiutare chi in difficoltà”

“Solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dal terribile terremoto in Turchia. Preghiamo per le vittime e le loro famiglie. Il Ministero Difesa e le Forze Armate sono pronte a fare quanto necessario per aiutare e sostenere chi è in difficoltà”. Lo ha scritto su Twitter il ministro della Difesa Guido Crosetto.

