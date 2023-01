Il segretario di Stato americano chiede moderazione e un allentamento delle tensioni tra Israele e Palestina

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha esortato lunedì Israele e i palestinesi a dar prova di moderazione e ad allentare le tensioni in un’ondata di violenza che ha messo a dura prova la regione. “Incoraggeremo le parti a prendere provvedimenti per calmare le acque”, ha detto Blinken ai giornalisti durante una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry, “Non c’è dubbio che questo sia un momento molto difficile”.

Blinken, alla vigilia di una visita di due giorni a Gerusalemme, ha ribadito la condanna degli Stati Uniti per gli attacchi dei militanti contro gli israeliani e ha osservato che “deploriamo in generale la perdita di vite civili innocenti” e ha aggiunto che è imperativo per Israele e Palestina l lavorare per allentare le tensioni che sono aumentate dalla scorsa settimana in quella che ha definito “una nuova e orribile ondata di violenza” e che ha provocato risposte severe da parte di entrambe le parti.

