Saranno inviati a Kiev per la guerra contro la Russia. Sono l'evoluzione dei carri armati Leopard 1, l'esercito tedesco ne ha 320 in dotazione

Da giorni si parla dell’invio a Kiev dei tank tedeschi Leopard. Dopo l’ok definitivo della Germania, che ha ottenuto anche che gli Usa mandino gli Abrams in Ucraina, si discute dunque della tipologia di carri armati che saranno dati in dotazione all’esercito ucraino. Scholz ha annunciato che il primo invio dovrebbe prevedere 14 mezzi. Vediamo di cosa si tratta.

Cosa sono i Leopard 2 che arriveranno in Ucraina

Il Leopard 2 è il principale carro armato da combattimento della Bundeswehr, le forze armate della Germania. Entra in servizio a partire dal 1979.

È nato da un programma congiunto tra lo stato tedesco e gli Stati Uniti d’America. Il Leopard 2 è l’update del Leopard 1, rispetto al quale ha maggiore potenza di fuoco, velocità e corazzatura.

Dal 1979 il mezzo è stato più volte ammodernato.

La dotazione tedesca dei Leopard 2

Sarebbero circa 320 i Leopard 2 a disposizione dell’esercito tedesco, in varie condizioni, come spiegato alla Cnn da una portavoce del ministero della Difesa tedesco qualche giorno fa. Sono, invece, 139 quelli in possesso dell’industria, ha riferito l’azienda Rheimetall, che potrebbe avere disponibili 29 Leopard già a fine marzo.

I Leopard 2, nelle versioni A5, A6 e A7, sono in vari stati di manutenzione, riparazione e prontezza all’impiego. L’esercito tedesco non dispone più dei Leopard 1, che è una vecchia versione del carro, così come non sono più presenti negli arsenali i Leopard 2 versione A4.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata