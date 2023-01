Sono 14 quelli che saranno inviati da Berlino, che ha dato anche gli ok agli alleati (come la Polonia) per l'invio

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato ufficialmente che la Germania fornirà i moderni carri armati tedeschi Leopard all’Ucraina. In una prima fase, da Berlino saranno inviati 14 Leopard 2 a Kiev. L’obiettivo, si legge in una nota, è assemblare rapidamente due battaglioni con carri armati Leopard 2 per l’Ucraina. Come primo passo, la Germania fornirà una compagnia di 14 carri armati Leopard 2 A6 dalle scorte della Bundeswehr.

La Germania autorizzerà anche altri Paesi alleati a consegnare all’Ucraina i tank Leopard. “Anche altri partner europei consegneranno i carri armati Leopard-2”, si legge in una nota, “la Germania rilascerà i permessi di trasferimento appropriati ai Paesi partner che desiderano consegnare rapidamente i carri armati Leopard 2 dai loro stock all’Ucraina”.

Sui tank Abrams dagli Usa l’annuncio è atteso a momenti, ma ci sarebbe già l’ok.

