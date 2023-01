Foto dall'archivio di un attacco con droni in Ucraina

Secondo le prime informazioni, riportate dal Kiyv Independent, non ci sono stati danni o vittime

Allarme antiaereo in gran parte dell’Ucraina, compresa Kiev. Lo riporta il Kyiv Independent. Il governatore dell’Oblast di Odessa, Maksym Marchenko, ha riferito il 26 gennaio che la Russia si prepara a lanciare un massiccio attacco missilistico contro l’Ucraina utilizzando aerei e navi.

Poco prima la difesa antiaerea ucraina ha abbattuto 15 droni su Kiev. L’Amministrazione militare della città di Kiev ha riferito che circa 15 droni Shahed di fabbricazione iraniana sono stati abbattuti dalla difesa aerea ucraina sopra la città nella notte. Secondo le prime informazioni, riportate dal Kiyv Independent, non ci sono stati danni o vittime.

I tank inviati all’Ucraina

Si teme dunque una escalation delle violenze della Russia anche per via della decisione degli alleati Nato di inviare i tank a Kiev. Ieri l’annuncio di Biden sui carri armati Abrams, mentre dalla Germania arrivano i Leopard, sbloccati anche da altri Paesi come Polonia e Norvegia.

