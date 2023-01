Così il presidente bielorusso: "Ci chiedono di non combattere con loro ma preparano miscela esplosiva"

L’Ucraina avrebbe offerto alla Bielorussia un “patto di non aggressione”. Lo ha detto il presidente di Minsk, Alexander Lukashenko. Lo riporta Ukrainska Pravda citando l’agenzia bielorussa Belta. “Non so perché gli ucraini lo facciano – ha spiegato – da un lato, ci chiedono di non combattere con loro in nessun caso, in modo che le nostre truppe non si spostino lì. D’altra parte, preparano questa miscela esplosiva e si armano”.

