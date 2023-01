Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha dichiarato che la Germania non si opporrà all'addestramento di personale ucraino per i carri armati Leopard

La Germania prenderà “presto” una decisione sulla consegna dei carri armati Leopard a Kiev. Lo ha affermato il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, durante una conferenza stampa con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Pistorius ha anche spiegato che è allo studio l’inventario dei Leopard disponibili in Germania e che, se dovesse esserci l’indicazione positiva da parte della Cancelleria, le consegne potrebbero avvenire anche in tempi relativamente brevi . “Se c’è un sì, e questo potrebbe essere il caso nei prossimi giorni, allora siamo anche in grado di agire rapidamente e muoverci di conseguenza”.

Min. Difesa Germania: “Non ci opponiamo ad addestramento su Leopard”

La Germania non si opporrà all’addestramento di personale ucraino per i carri armati Leopard da parte di altri Paesi alleati ha aggiunto il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, durante una conferenza stampa con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. “Non saremo di intralcio”, ha assicurato Pistorius.

Polonia: “Germania ha già ricevuto richiesta per Leopard a Kiev”

“I tedeschi hanno già ricevuto la nostra richiesta di consenso al trasferimento dei carri armati Leopard 2 in Ucraina”. Lo ha scritto su Twitter il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak. “Faccio appello anche alla parte tedesca affinché si unisca alla coalizione di Paesi che sostengono l’Ucraina con i carri armati Leopard 2. Questa è la nostra causa comune, perché riguarda la sicurezza dell’intera Europa”, ha aggiunto Blaszczak.

Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami Leopard 2. To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy! pic.twitter.com/9oMQihI83Z — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) January 24, 2023

Cremlino: “Invio Leopard danneggerebbe rapporti con Germania”

“Le relazioni sono già a un punto piuttosto basso. E non c’è alcun dialogo sostanziale con la Germania e con gli altri Paesi dell’Unione europea e dell’Alleanza Nord Atlantica. Ma, naturalmente, tali forniture non sono di buon auspicio per il futuro delle relazioni. Sicuramente lasceranno una traccia inevitabile per il futuro di queste relazioni”. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, a proposito del dibattito sull’invio dei carri armati tedeschi Leopard 2 a Kiev.

