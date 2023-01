La ministra tedesca degli Esteri, Annalena Baerbock, ha riferito in un'intervista a Lci che il proprio Paese "non si opporrà" alla decisione

La Germania è pronta ad autorizzare la Polonia a inviare carri armati Leopard all’Ucraina. La ministra tedesca degli Esteri, Annalena Baerbock, ha riferito in un’intervista a Lci che il proprio Paese “non si opporrà” se la Polonia invierà carri armati Leopard all’Ucraina.

Il governo ucraino ha insistito sulla necessità di carri armati avanzati per continuare a difendersi dagli attacchi della Russia. Berlino ha esitato a firmare per la fornitura dei Leopard, ma venerdì ha accettato di ispezionare le sue scorte. Il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, aveva criticato la riluttanza di Berlino, affermando che se non avesse acconsentito all’invio, Varsavia sarebbe stata pronta a costruire una “coalizione più piccola” di paesi che avrebbero comunque proceduto.

Oggi ci sarebbe stata una situazione di forte tensione tra gli Stati Uniti e la Germania relativa alla questione della consegna dei carri armati tedeschi Leopard all’Ucraina. Lo rivela la Süddeutsche Zeitung, citando un rapporto interno di ambienti governativi americani.

Macron e le armi per l’Ucraina

Emmanuel Macron, dopo aver incontrato Olaf Scholz oggi, “non esclude” invece l’invio dei carri armati Leclerc.

